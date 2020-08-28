31 Ağustos uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim saatleri ve ders programı! Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
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31 Ağustos uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim saatleri ve ders programı! Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada okulların 31 Ağustos'ta açılacağını ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade etmişti. Peki, 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte, uzaktan eğitim saatleri ve ders programı!

31 Ağustos uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim saatleri ve ders programı! Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
28.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:20

Geçtiğimiz eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim ile bitiren öğrenciler, yeni dönem için sayılı günler kala, eğitimin yüz yüze mi; yoksa yine EBA TV üzerinden uzaktan mı olacağını öğrenmeye çalışıyor. 31 Ağustos uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim saatleri ve ders programı! Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 Okulların açılış tarihi: Okullar, Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.

31 Ağustos uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim saatleri ve ders programı! Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?

31 AĞUSTOS UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

31 Ağustos tarihinde başlayacak ve 18 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan eğitimin ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda hem öğrenciler, hem öğretmenler hem de veliler için bir takım rehberler hazırlandığını kaydetti.

Ziya Selçuk, teneffüslerde ve benzeri durumlara ilişkin standartların da bu kılavuzlarda yer aldığını ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunları açıklayacaklarını anlattı.

Maske tedarikinin Bakanlık tarafından da sağlanacağını, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Selçuk, bu standartların denetimi için 2 bin denetmenin şu anda sahada ve okullarda olduklarını ve her bir okulun standardını gözden geçirdiklerini ifade etti.

Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacaklarına işaret eden Bakan Selçuk, "Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek." diye konuştu.

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