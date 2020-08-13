31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Online eğitim söz konusu mu?
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31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Online eğitim söz konusu mu?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta online olarak eğitime devam edecek. Peki okullar örgün eğitime ne zaman geçecek?

31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Online eğitim söz konusu mu?
13.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:23

Koronavirüs sebebiyle geçen dönemin 2. yarısında eğitim online olarak devam etti. Yeni eğitim öğretim yılında eğitimin online olup olamayacağı, okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin sabırsızlıkla beklediği haber dün akşam verildi.

31 AĞUSTOS TARİHİNDE OKULLAR AÇILACAK MI?

2020-2021 eğitim yılı için koronavirüs vakalarının sayısına göre okulların açılış tarihi belirlenecektir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konu ile ilgili "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."dedi.

31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Okulların açılış tarihi ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? Online eğitim söz konusu mu?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Okulların örgün eğitime ne zaman geçeceğine değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'unaçıklamaları şöyle;

"Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanımız huzurunda yaptığımız görüşmeler neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımızla ilgili kararlarımızı olgunlaştırdık. 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik"

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