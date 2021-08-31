31 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

31 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 31 Ağustos 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 31 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Etkilenen Mahalleler : Sultaniye Mah,Süleymaniye Mah,Ardıçlı Mah,Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2021 01:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.