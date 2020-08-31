31 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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31 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

31 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
31.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:03

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 31 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

31 AĞUSTOS PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 11:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 09:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 11:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 11:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah,Göztepe Mah,Bostancı Mah,Caddebostan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 10:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Atalar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 10:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 10:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumeli Kavağı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 10:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 11:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 10:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 31.08.2020 10:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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