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31 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

Şenol Güneş: Hedefimdeki 1 numaraya Dünya Kupası'nı koyuyorum"Kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum""Türkiye'de tekrar kulüp savaşına, bu kavgalı ortama girmek istemiyorum""Avrupa'daki futbolun 8, 10 sene gerisindeyiz.

31 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi
31.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:05

Şenol Güneş: Hedefimdeki 1 numaraya Dünya Kupası'nı koyuyorum

"Kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum"

"Türkiye'de tekrar kulüp savaşına, bu kavgalı ortama girmek istemiyorum""Avrupa'daki futbolun 8, 10 sene gerisindeyiz. Eğitimde de, yarışmada da. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla onlarla eşit gibi görünüyoruz""Moralli ve iyi başlamak istiyoruz""Ferdi kararını henüz netleştirmedi""Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan bütün oyuncuları taramaya çalışıyoruz""Şu an iki kaleci de hazır, ikisini de oynatsam olur""Keşke lige 1 hafta önce başlayabilseydik""Milli takım için pazarlık yapıyorsa bize ait olmasın daha iyi""Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 'ikincilik için oynuyorum' diyemez"

Gaziantep FK kaptanı Günay Güvenç: İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz"Sezona hazır şekilde girmek istiyoruz"

UEFA'DA KURA HEYECANIUEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.13.00 Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu14.00 UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

MİLLİ TAKIM18.30 Ay-Yıldızlılar, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek antrenmanla Uluslar Ligi karşılaşmalarının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE21.00 Sarı-lacivertliler, 'The Land of Legends Cup' turnuvasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çalışmayla devam edecek.Beşiktaş, 'The Land of Legends Cup' turnuvasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY16.00 Sarı-kırmızılı takım, TFF 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'la özel maç oynayacak.

17.00 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor17.30 Gaziantep FK - Bandırmaspor

VOLEYBOLAXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi11.30 Ziraat Bankkart - Arhavi Voleybol14.00 Spor Toto - Solhan Spor15.30 İstanbul BBSK - İnegöl Belediyespor16.00 Arkas Spor - Afyon Belediye Yüntaş16.30 Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Belediyespor18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Altekma

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU'NUN BALIKESİR PROGRAMI13.30 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu beton atma töreni

14.15 Balıkesir İsmail Akçay Parkı portatif yüzme havuzu ziyareti


Kaynak: DHA

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