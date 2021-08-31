31 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

31 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan bölümde takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım kendi içinde dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin istediği tabağa en yakın tabağı yapan isim dokunulmazlığı kazanacak ve hem potaya girmekten kurtulacak, hem de potada yer almasını istediği bir arkadaşının ismini söyleyecek. Peki, 31 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? Masterchef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef Dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ikinci haftanın ilk iki elenme adayı belirlenecek. İlk, iki eleme adayının takım oyununu kaybeden kırmızı takımdan çıkacağı kesinleşti. Kırmızı takım haftanın ilk bireysel dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok "31 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim? Masterchef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularını aratmakta. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

31 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM?

31 Ağustos Masterchef dokunulmazlık oyununda şeflerin verdiği "Pithivier" en iyi değerlendiren ve tabağı hazırlayan - haftanın ilk dokunulmazlık oyununu da kazanan isim oldu.- bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak hem kendisini eleme adayı gösterilmekten kurtardı, hem de ilk eleme adayını belirlemeye hak kazandı.

31 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN İSİM: -

Dokunulmazlık oyununu kazanan isim ilk eleme adayını belirledi. Dokunulmazlığı kazanan - pota için - ismini söyledi ve - bu hafta potada yer alacak ilk isim oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.