31 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye'nin ikinci haftasında takım oyununu kaybeden kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu. Sergen isminin kazanmasının ardından, Sergen'in belirlediği bir isim ve oylamadan çıkan bir isim haftanın ilk, iki eleme adayı oldu. Peki, 31 Ağustos MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Masterchef Türkiye potada kimler var? MasterChef Türkiye potaya çıkan isimler kimler? MasterChef eleme adayları kimler?

31 Ağustos Salı günü Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyununu Kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu sonrasında dokunulmazlığı kazanan kişi ilk eleme adayını belirlerken, yapılan oylama sonrasında ikinci eleme adayı belirlendi. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından internette en çok merak edilen "31 Ağustos MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Masterchef Türkiye potada kimler var? MasterChef Türkiye potaya çıkan isimler kimler? MasterChef eleme adayları kimler?" soruları oldu. MasterChef Türkiye'de ikinci haftanın ilk ve ikinci eleme adaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

31 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan , ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Emre oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası, - oyla arkadaşlarında en fazla oy alan - ikinci elenme adayı oldu. Bu hafta eleme potasında 6 kişi arasında yer alacak iki isim Emre ve -oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ELEME ADAYLARI