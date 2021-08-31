31 Ağustos Kütahya depremi haritadaki yeri neresi? Kütahya depremi merkez üssü neresi, şiddeti kaç? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
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31 Ağustos Kütahya depremi haritadaki yeri neresi? Kütahya depremi merkez üssü neresi, şiddeti kaç? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

31 Ağustos Kütahya depremi haritadaki yeri neresi? Kütahya depremi merkez üssü neresi, şiddeti kaç? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
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31 Ağustos Salı 2021 tarihinde Kütahya'da deprem meydana geldi. Kütahya'daki deprem birçok ilden hissedildi. Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Afyon, Bursa, Ankara ve Eskişehir'de de hissedildi. Peki, 31 Ağustos Kütahya depremi haritadaki yeri neresi? Kütahya depremi merkez üssü neresi, şiddeti kaç? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? İşte deprem hakkında bilgiler...

Kütahya'daki deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 31 Ağustos Salı günü Kütahya'da deprem meydana geldi. Peki, Kütahya depremi kaç şiddetinde oldu? Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya'daki depremin merkez üssü neresidir?

31 AĞUSTOS KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Sarsıntının Afyon, Bursa, Ankara ve Eskişehir'de de hissedildiği öğrenildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE KÜTAHYA'DAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Detaylar aşağıdaki gibidir.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

31 Ağustos Kütahya depremi haritadaki yeri neresi? Kütahya depremi merkez üssü neresi, şiddeti kaç? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin Merkez Üssü Neresi?

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Afyon, Bursa, Ankara ve Eskişehir'de de hissedildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kütahya Altıntaş haritadaki yeri:

31 Ağustos Kütahya depremi haritadaki yeri neresi? Kütahya depremi merkez üssü neresi, şiddeti kaç? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
Kütahya - Altıntaş ilçesi haritadaki yeri

KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE KÜTAHYA'DAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) bölgesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Ağustos Kütahya depremi haritadaki yeri neresi? Kütahya depremi merkez üssü neresi, şiddeti kaç? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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