31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu
Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.
Geçen hafta King's Bounty II, Aliens: Fireteam Elite gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında WRC 10 FIA World Rally Championship yer alıyor.
STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (31 AĞUSTOS – 5 EYLÜL)
31 Ağustos
- The Big Con
- Hexagon Knockout
- The Lost Dog
- Tricks Magician
1 Eylül
- Super Woden GP
- Atlas Engine
- HangTogether
- Escape From School
2 Eylül
- Squirrelmageddonl
- Phobyark
- Malum
- WRC 10 FIA World Rally Championship
3 Eylül
- Clash of Legions
- Ultimate Physical Wrestling
- NeverDeath
- Speed Empire
4 Eylül
- Poly Racing
- Mini Island: Autumn
- The Cruel Kings
5 Eylül
- Eternal Warfare
- Kingdom of Assetia: The Clicker Game
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