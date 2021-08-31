31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.

Geçen hafta King's Bounty II, Aliens: Fireteam Elite gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında WRC 10 FIA World Rally Championship yer alıyor.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (31 AĞUSTOS – 5 EYLÜL)

31 Ağustos

The Big Con

Hexagon Knockout

The Lost Dog

Tricks Magician

1 Eylül

Super Woden GP

Atlas Engine

HangTogether

Escape From School

2 Eylül

Squirrelmageddonl

Phobyark

Malum

WRC 10 FIA World Rally Championship

3 Eylül

Clash of Legions

Ultimate Physical Wrestling

NeverDeath

Speed Empire

4 Eylül

Poly Racing

Mini Island: Autumn

The Cruel Kings

5 Eylül

Eternal Warfare

Kingdom of Assetia: The Clicker Game

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