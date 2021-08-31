31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu
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31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu

31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.

Geçen hafta King's Bounty II, Aliens: Fireteam Elite gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında WRC 10 FIA World Rally Championship yer alıyor.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (31 AĞUSTOS – 5 EYLÜL)

31 Ağustos

  • The Big Con
  • Hexagon Knockout
  • The Lost Dog
  • Tricks Magician

1 Eylül

  • Super Woden GP
  • Atlas Engine
  • HangTogether
  • Escape From School

2 Eylül

  • Squirrelmageddonl
  • Phobyark
  • Malum
  • WRC 10 FIA World Rally Championship

3 Eylül

  • Clash of Legions
  • Ultimate Physical Wrestling
  • NeverDeath
  • Speed Empire

4 Eylül

  • Poly Racing
  • Mini Island: Autumn
  • The Cruel Kings

5 Eylül

  • Eternal Warfare
  • Kingdom of Assetia: The Clicker Game
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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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