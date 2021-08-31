31 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
31 Ağustos 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
04:00 Süper Lig Özetler
04:35 TFF 1. Lig Özetler
05:35 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Manşet
11:00 Güney Kore - Türkiye
12:45 TFF 1. Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Başlama Vuruşu Maç Önü
19:55 Kopenhag - Sivasspor
22:00 Başlama Vuruşu Maç Sonu
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com