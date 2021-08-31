31 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31583 sayılı Resmi Gazete
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31 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31583 sayılı Resmi Gazete

31 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31583 sayılı Resmi Gazete
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31 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 31 Ağustos 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 31 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Ağustos Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

31 AĞUSTOS SALI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4421)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422)

–– Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4423)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/432, 433, 434)

YÖNETMELİKLER

–– Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/32) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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31 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 31 Ağustos Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31583 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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