31 Ağustos 2021 Haberleri
31 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı
- Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı
- Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış
- Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu
- 2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
- Niğde Belediye Meclis Üyesi Bülent Sayın, iş yerinde intihar etti
- ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi
- Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor
- Önce her şey sakindi! Bir anda sinirlenen yılan küçük kızın suratını ısırdı
- Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım
- Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi
- Ali Koç bombaladı: Kulübün başkanı olmuş şahıs, Fenerbahçe'nin kötülüğü için uğraşıyor
- Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı
- Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
- Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular
- İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! Alevlere havadan da müdahale ediliyor
- Nabil Dirar'a Kasımpaşa'yla görüşmesi için izin verildi
- Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor
- 'Yanıyosun Fuat abi' repliği gerçek oldu! Dakikalarca yandığını anlamadı
- Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş
- Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı
- Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı
- Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
- İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
- Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı
- Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor
- Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
- Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi
- Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumu çok iyi! Son durumunu bizzat paylaştı
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi
- Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek
- 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti
- Hızla giderken kontrolden çıkan araç kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi
- Cami imamı baba, 3 kız çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü
- Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi
- Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
- Instagram fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu! Polis cinayet ve intihar şüphesi üzerinde duruyor
- Lunaparkta bindiği 'kamikaze'de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti
- Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
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