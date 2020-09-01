31 Ağustos 2020 Haberleri
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31 Ağustos 2020 Haberleri

31 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.

31 Ağustos 2020 Haberleri
01.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:20

Manşet

Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı 3. Sayfa
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı 3. Sayfa
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor Spor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Salgında kontrolü kaybediyor gibi duruyoruz
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
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