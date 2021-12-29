31.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

31. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya Altınözü, Enek/8, Enek/11, Enek/22 ve Enek/10 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kardeşler Mahallesi, 2, 4. ve 6. Sokak, Güzelburç Mahallesi, Atatürk, Gündüz, Utku Acun, A 5 Çıkmaz, A 6 Çıkmaz ve Kayalar Sokak, Küçükdalyan Mahallesi Yasemin, Yeşilova, Antakya-Reyhanlı, Sevgi, Çağdaş, Nazım Hikmet, Beyazgül, Güzel Yayla, Mehmet Yeloğlu, Doğa, Berfin, Sakarya, Çayır, Ahsen, Latif, Yaprak, Kadir ve Azim Sokak, Maşuklu Mahallesi, Curi, Duygu, Onur, Uğur Mumcu, Taşkıran, Deniz, Kadife, Bahçe, Akasya, Asma, Paşalar, Aydınlık, Merve, Fenerbahçe, Fulya, Çamlık, Egemenlik, Taktuklar, Kaplan, Çiçek, İstiklal, Demet, Suphi Akar, Atatürk, Vali Utku Acun, Asi, Gümüş, Zafer, İnönü, Yaprak, Ceviz Yiğiterler, Antakya Reyhanlı Yolu, Kayarlar, Nergiz, Menekşe, Şabanoğlu, Sümbül, Mehmet Arslan, Yayla, Perçemli, Mustafa Kemal, Ozan, Ali Deyyup, Fatih, Karlı, Zeynep, Serkan, Hayal, Nursel, Saylan, İstiklal/4, Maşuklu/2, Yayla 2, Kayarlar 2, Antakya Reyhanlı/20, Yiğiterler 3, Taşkıran/1, Sümbül/1, Yiğiterler 2, Menekşe 2, Demet/1, Maşuklu/1, İstiklal/9, Egemenlik/1, İstiklal/10, İnönü/5, Yayla 1, Asi/2 ve İnönü 7 Sokak, Narlıca Mahallesi, 418, 1601, Gündüz, 18, 503, 320, 517, 410 ve Cumhuriyet Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi, Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak ile Apaydın Mahallesi Merkez, Übeydiye, Hasan Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak. Bohşin Mahallesi, Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokak ile Demirköprü Mahallesi, Çelikler, Bulganlar, Yurtsever, Yiğitler, Barlas, Sarıgül, Avsuyu Bohşin Yolu, Sarıgül/1 ve Yurtsever/2 Sokak. Madenboyu Mahallesi MAdenboyu Sokak ile Melekli Mahallesi Melekli/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahalelsi Siteler, Bahar Kent, 1. Sokak, Eski Çengen Yolu, 2 Sokak, 3 Sokak, 1 ve Aşağıkepirce (Mücavir) Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Yukarı Kepirce Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çaylı Mahallesi, Çaykara, Alparslan Türkeş, Kalender, İncirlik Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi E-5 Altı Üzeri, 1_3, 2_1, 3, 4_2, E-5 Altı Üzeri (Fatih), E-5 Altı Üzeri Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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