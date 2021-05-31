31.05.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)

6 Haziran 2021 Pazar günü birinci oturum 09. 30 ikinci oturum 11. 30 olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak olan 2021- LGS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet...