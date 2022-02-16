308 öğrencinin en iyi hamleleri yapmak için mücadele edeceği Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Kongre Sarayı'nda başlayan ve 15-16-17 Şubat tarihlerinde çekişmeli müsabakalara sahne olacak turnuvada ilçede bulunan 36 okuldan 308 öğrenci mücadele edecek. Turnuvaya katılan öğrenciler, en iyi hamleleri yapabilmek için hünerlerini sergileyecek.

ÖĞRENCİLER 3 AYRI KATEGORİDE MÜCADELE EDİYOR

Turnuvada kategori 1; ilkokullar 2., 3. ve 4. sınıflar, kategori 2; ortaokullar 5.6.7 ve 8.sınıflar, Kategori 3; liseler 9.10.11 ve 12.sınıflar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenleniyor. 3 gün sürecek turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROJELER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Turnuvanın öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Satranç turnuvasına katılan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyor, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimini destekleyecek çalışma ve projelerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Bültenler - Güncel