306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
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306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince gerçekleştirilen müşterek operasyonda, durumundan şüphelenilen bir araç Edremit'te durduruldu.

Narkotik köpeği "Rexo" ile yapılan aramada, araca gizlenmiş 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin bulundu.

İpekyolu ilçesinde de şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik köpeği "Magnum" ile arama yapan Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 99 paket halinde 50 kilo 815 gram eroin ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi
306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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