303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Molla Gürani Mahallesi'ndeki 3 iş yerini denetledi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Suriye uyruklu iş yeri sahipleri Mahmoud A. (37), Hasan A. (44) ve Madhat J. (42) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Videosu: 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi