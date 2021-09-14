301 KİLOMETRE HIZLA RADARA GİRDİ, BİN 339 LİRA CEZA KESİLDİ

KOCAELİ'de, motosikletle ilerlerken 301 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü radar denetimi yapan jandarma ekibini kamerasıyla görüntüleyerek o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Motosiklet sürücüsüne bin 339 lira ceza kesildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda radar kontrolünde bulundu. Bu sırada motosiklet bir grup geçiş yaparken, aralarında bulunan bir sürücü aşırı hızla radara girdi. Motosiklet sürücüsü Şakir Düz, 301 kilometre hıza ulaşırken, yolda radar denetimi yapan jandarma ekibini gördü. Şakir Düz geçiş yaparken jandarma aracına doğru bakarken, kamerasıyla çektiği o anları sosyal medya hesabından '301 km hızla radara girdim' diye paylaşımda bulundu. Motosiklet yoluna devam ederken, sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten ve hız ihlallerinden dolayı bin 339 TL ceza kesildi. Şakir Düz'ün daha önceki paylaşımlarında da yollarda tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü.