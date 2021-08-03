3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açıldı
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3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açıldı

3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açıldı
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Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;(1) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği;

Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;

(1) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği;

(2) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulacağı;

(3) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

Çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruya açılmıştır.

Program başvuruya sürekli açık olacaktır. Kurallar ve belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açıldı - Haberler
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