3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açıldı
Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;(1) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği;
Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;
(1) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği;
(2) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulacağı;
(3) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;
Çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruya açılmıştır.
Program başvuruya sürekli açık olacaktır. Kurallar ve belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Kaynak: Habermetre