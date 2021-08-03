3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruya Açıldı

Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;(1) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği;