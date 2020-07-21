300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak
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300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacakAYDIN'ın İncirliova İlçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi taş köprü restorasyon yapılarak yeniden ayağı kaldırılacak.

300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak
21.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:05

300 yıllık tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi taş köprü restorasyon yapılarak yeniden ayağı kaldırılacak. Osmanlı zamanında yapılan köprü eski Aydın-İzmir karayolu üzerinde geçmişin izlerini taşıyor.

İncirliova'nın kırsal Dereağzı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi köprü büyük önem taşıyor. İkizdere Çayı üzerinde kurulu olan Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda yapıldığı bilinen 'çatma köprü' Aydın'ın Yunan işgali döneminde büyük öneme sahipken, savaş döneminde zarar gördü. Eski Aydın-İzmir hattı üzerinde1970'li yıllara kadar hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına 1985'li yıllarda yeni köprü yapıldı. Böylelikle tarihi köprünün vazifesini yeni köprü yapmaya başladı. İkizdere Çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı'nın faaliyete geçmesi ile İncirliova-Tire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca tarihi köprü de kaderine terk edildi.Atıl durumda kalan tarihi köprü çöktü. Her geçen gün biraz daha çöken 3 asırlık tarihi köprünün ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. İkizdere Köprüsü adı ile bilinen, tarihi kayıtlarda 'Çatma' köprüsü olarak da geçen köprünün o dönemde demir ve çimento kullanılmadan sıkıştırma yöntemi ile yapılmış 4 kemerden oluşan nadir eserlerden biri olduğu belirtildi. Köprünün restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacağı belirtildi.BÖLGENİN TEK TARİHİ YERİ

Köprünün tamamlanmasının ardından turizme açmayı hedeflediklerini belirten Dereağzı Mahalle Muhtarı Celal Menderes, Burası Osmanlı Dönemi'nde yapılmış çok eski ve tarihi bir köprüdür. Bu köprünün özelliği eski Aydın-İzmir karayolu olarak kullanılan yolun üzerinde olmasıdır. Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan askerleri bu yolu kullanmış. Savaş sırasında büyük zarar görmüş. Bunun yanında köprü çevresinde definecilerde kazı yaparak büyük zararlar verdi. Köprü şu an harap bir hale geldi. Ben de buranın yeniden ayağı kaldırılması için 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe verdim. Verdiğimiz dilekçe üzerine Karayolları ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokolle köprüde çalışmalar başladı. Yapılan çalışmalarda 4 yıl içerisinde eski haline getirilerek faaliyete geçecek. Mahallemizde turizm amaçlı bu köprü ve birde ballı kaya dediğimiz yer var. Köprüdeki çalışmalar bittikten sonra burayı turizme açmayı düşünüyoruz dedi.


Kaynak: DHA

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