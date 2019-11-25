300 Yıllık Ermeni Kilisesi Kaderine Terk Edildi
Haberler » Güncel » 300 Yıllık Ermeni Kilisesi Kaderine Terk Edildi - Haber

300 Yıllık Ermeni Kilisesi Kaderine Terk Edildi

Şanlıurfa kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ermenilere ait Germuş Kilisesi bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü.

25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47

kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ermenilere ait Germuş Kilisesi bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü



Haber Videosu: 300 Yıllık Ermeni Kilisesi Kaderine Terk Edildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et