300 Yıllık Ermeni Kilisesi Kaderine Terk Edildi
Şanlıurfa kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ermenilere ait Germuş Kilisesi bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü.
25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47
Şanlıurfa kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ermenilere ait Germuş Kilisesi bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: 300 Yıllık Ermeni Kilisesi Kaderine Terk Edildi