300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı
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300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı

13.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:04
300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısı ile Yıldızdağı Kayak merkezinde 300 sporcu aynı anda kaydı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısı ile Yıldızdağı Kayak merkezinde 300 sporcu aynı anda kaydı.

Türkiye'de kış sporlarının gözde merkezlerinden birisi olan Yıldızdağı Kayak Tesisi başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısı ile 300 sporcu aynı anda kaydı. Sporcular aynı anda kayarken Türk bayrakları açtı. Kayak sırasında dev bir Türk bayrağı da açıldı. Dikkat çeken gösteri havadan de görüntülendi.

Öte yandan sporcular ve vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Yıldızdağı Kayak Merkezi işletmesinden sorumlu olan İl Özel İdaresine bağlı Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, "Milli birlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıl dönümü dolayısıyla, 300 kayak severimizle bayraklı iniş gerçekleştirdik. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı
300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı
300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı
300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı
300 sporcu Türk bayrakları ile aynı anda kaydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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