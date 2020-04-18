300 saatlik kamera görüntüsü hırsızları yakalattı
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İskilip, Çorum, Polis, 3. Sayfa

300 saatlik kamera görüntüsü hırsızları yakalattı

Çorum'un İskilip ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekiplerinin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

18.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:13
300 saatlik kamera görüntüsü hırsızları yakalattı

Çorum'un İskilip ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekiplerinin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, son aylarda yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. En son bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı olayının ardından polis ekipleri hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Titiz bir çalışma yürüten ve 300 saatlik kamera görüntülerini inceleyen güvenlik güçleri zanlıların H.K. ve F.Ö isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Bu gelişme üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri H.K. ve F.Ö isimli şahısları gözaltına alırken, zanlıların evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen bir miktar döviz, altın, bilezik ve bakır kablo ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalara el koyan polis, zanlıları ise ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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