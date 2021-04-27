300 saatlik görüntüyü izlediler, tek tek tespit ettiler
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300 saatlik görüntüyü izlediler, tek tek tespit ettiler

300 saatlik görüntüyü izlediler, tek tek tespit ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde asayiş ekipleri, hırsızlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde asayiş ekipleri, hırsızlara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda çeşitli hırsızlıklardan aranan 12 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda artan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen asayiş ekipleri 18 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 92 kamera inceleyen asayiş ekipleri 300 saatlik görüntü takip ederek hırsızları tek tek tespit etti. 4 ekip ile gece hırsız avına çıkan polisler, U.D., M.K., H.B., U.B., İ.D., U.Ç., S.B.A., Y.A., V.K., M.D. ve T.G. isimli şüphelileri yaptıkları operasyonla tek tek yakaladı. Ayrıca Dağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.Ö. isimli kişiyi durduran asayiş ekipleri yaptıkları üst aramasında 74 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. 12 şüpheli de sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

300 saatlik görüntüyü izlediler, tek tek tespit ettiler
300 saatlik görüntüyü izlediler, tek tek tespit ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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