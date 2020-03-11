300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
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Bursa, Güncel

300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı.

11.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:02
300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir evdeki yastıkların içinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Baskınlarda 10'un üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

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