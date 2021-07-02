300 milyon avroluk yatırımda çalışmalar hızlandı

Vali Ali Çelik, Kütahya'ya 300 milyon avroluk kağıt fabrikası yatırımı yapacak olan Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Turkey Containerboard yöneticileriyle bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, Kütahya'ya 300 milyon avroluk kağıt fabrikası yatırımı yapacak olan Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Turkey Containerboard yöneticileriyle bir araya geldi.

Hamburger Turkey Containerboard firmasının Genel Müdürü Velişah İner ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Çelik, 30 Ağustos OSB'de başlatılan yatırımın son durumu hakkında bilgiler aldı.

500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın hızlı bir şekilde Kütahya'ya kazandırılması gerektiğini belirten Vali Çelik, "Temennimiz, başlangıçtaki heyecan ve ivmenin korunarak yatırımın hayata geçirilmesi" dedi.

Avrupa'nın en büyük ambalaj sanayi şirketlerinden biri olan firmanın Türkiye'de gerçekleştireceği ilk sıfırdan doğrudan yabancı yatırım olan Kütahya yatırımı için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten İner, hafriyat çalışmaları devam eden yatırımlarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı