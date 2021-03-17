Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs

17.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:43
Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uğur Okulları arasındaki mutabakatla 300 milli sporcu, 5 yıl boyunca Uğur Okulları'nda yüzde 100 burslu eğitim alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uğur Okulları arasındaki mutabakatla 300 milli sporcu, 5 yıl boyunca Uğur Okulları'nda yüzde 100 burslu eğitim alacak.

Uğur Okulları açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin hem sporda hem de akademik olarak kendini geliştirmesi amacıyla başlattığı "Ortaöğretim Sporcu Bursu" çalışmasına Uğur Okulları destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel tarafından imzalanan mutabakatla 300 milli sporcu, 5 yıl boyunca Uğur Okullarında yüzde 100 burslu eğitim alacak. Yarım asrı aşkın deneyim ile Türkiye'nin 51 ilinde 112 okulda eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları, çeşitli spor dallarında dereceler elde eden milli sporcuları akademik olarak da destekleyecek.

"Hedefimiz, tüm öğrencilerimizi her anlamda başarıya teşvik etmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, ortaöğretim sporcu bursundan faydalanacak 300 milli sporcunun, yakın olduğu bölgedeki Uğur Okulları'nda 5 yıl boyunca yüzde 100 burslu eğitim alma şansı elde edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler ortaokul ve lise döneminde eğitim mi yoksa spor mu ikileminde kalabiliyor. Hedefimiz, tüm öğrencilerimizi her anlamda başarıya teşvik etmek. Okullarımızda öğrencilerimizin akademik başarı seviyesini geliştirirken, sporcu altyapısının oluşturulmasına da önem veriyoruz. Üniversiteye hazırlıkta öncü bir kurum olarak sporda yetenekli öğrencilerimizin, bir yandan madalyalar kazandıklarını görmek bir yandan da onları Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yetiştirmek hepimiz için gurur kaynağı olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığının spora ve sporcuya destek çabaları doğrultusunda uygulamaya geçirdiği bu protokolü hem sporcularımızı hem de Türkiye'yi yurt dışında daha iyi tanıtacak bir proje olarak görüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:52:16. #1.14#
title