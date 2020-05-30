300 liralık dolandırıcılığa, 3 bin lira para ve ev hapsi cezası
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300 liralık dolandırıcılığa, 3 bin lira para ve ev hapsi cezası

300 liralık dolandırıcılığa, 3 bin lira para ve ev hapsi cezasıANKARA'da fitre verme bahanesiyle yanına yaklaştığı kişiyi 300 lira dolandıran C.Ö. (70) polisin çalışması sonucu yakalandı.

300 liralık dolandırıcılığa, 3 bin lira para ve ev hapsi cezası
30.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:38

300 liralık dolandırıcılığa, 3 bin lira para ve ev hapsi cezası

ANKARA'da fitre verme bahanesiyle yanına yaklaştığı kişiyi 300 lira dolandıran C.Ö. (70) polisin çalışması sonucu yakalandı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin TL ceza uygulanan C.Ö'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası da verildi.Ankara Pursaklar'da bayram öncesi meydana gelen olayda C.Ö., kaldırımda oturan vatandaşın yanına giderek, "Bayram yaklaştı, sana fitre vereyim; ama bende bozuk yok, sen ver ben bozuk olarak geri sana vereyim" dedi. Vatandaşın son parası olan 500 lirasından 300 lirasını el çabukluğu ile alan C.Ö., kaçtı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, vatandaşı dolandıran maskeli ve şapkalı C.Ö.'yü tespit etti. Şüpheli C.Ö., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. C.Ö.'ye, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verildi. İlk suçunu 17 yaşında işlediği belirlenen ve birçok sabıkası bulunan C.Ö., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verilerek, elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA

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