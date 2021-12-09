300 kişiye istihdam sağlayan Dede, hedefini bin 200 kişiye istihdam olarak belirledi - Haberler Ekonomi
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300 kişiye istihdam sağlayan Dede, hedefini bin 200 kişiye istihdam olarak belirledi

300 kişiye istihdam sağlayan Dede, hedefini bin 200 kişiye istihdam olarak belirledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de birçok üst düzey kuruma eğitim anlamında destek veren Gold Stamp Ajans Medya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Dede, 300 kişiye istihdam sağlayarak hedefi olan bin 200 personele istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok üst düzey kuruma eğitim anlamında destek veren Gold Stamp Ajans Medya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Dede, 300 kişiye istihdam sağlayarak hedefi olan bin 200 personele istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

Promosyon ürün, kurumsal kıyafet tasarımı, matbaa, açık hava reklamcılığı, yazılım, organizasyon, markalaşma gibi alanlarda hizmet veren Gold Stamp Ajans Medya, İstanbul'da bir medya şirketinin bürosunu açmaya hazırlanıyor. Zeynel Dede, hazır uzman ekibiyle birlikte 300 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Zeynel Dede, hedefinin toplamda bin 200 kişiye istihdam sağlamak olduğunu kaydetti. Türkiye'nin en çok satan dergilerinden Manşet Sağlık, Magazin Sağlık dergisini çıkardıklarını belirten Dede, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl binlerce aileye destek oluyoruz. Ülkemizde her büyük firmanın bu tarz işlere imza atması gerekiyor. 16 birim 3 departman 43 ilde yapılan sosyal sorumluluk çalışmasını 81 ile taşımak istiyoruz. Yılda 100 öğrenciye burs verirken, açlık sınırındaki 2 bin aileye destek oluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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