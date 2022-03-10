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300 kiloya ulaşan genç kadının tek isteği sağlığına kavuşmak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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300 kiloya ulaşan genç kadının tek isteği sağlığına kavuşmak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 300 kilograma çıkan 34 yaşındaki Halime Oral, tedavi olmak ve kilolarından kurtulmak istiyor.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 300 kilograma çıkan 34 yaşındaki Halime Oral, tedavi olmak ve kilolarından kurtulmak istiyor.

Buluttepe Mahallesinde oturan ve 17 yıldır kiloları ile sorun yaşayan Halime Oral, tedavi olarak kilolarından kurtulmak istiyor. Yıllar içinde kilosu 300'e ulaşan Halime Oral, kendi ihtiyaçlarını göremez hale geldi.

Yetkililere seslenen Halime Oral, "Tek isteğim kilolarımdan kurtulup normal bir insan olabilmek. Kimseden maddi bir beklentim yok. Lütfen beni sağlığıma kavuşturun tedavi ettirin" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskenderun, Hatay, Yerel, Haberler

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