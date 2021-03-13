300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
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300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı

13.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:57
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı

Bursa'da üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemekte kullanılan makine devrilen kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemekte kullanılan makine devrilen kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi eski mezbahane yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hayvan çiftliğinde çalışan Afgan asıllı Pervis Nasuri (25), çalıştığı esnada üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemeye yarayan helezon ismi verilen makine devrildi. Ağır yaralanan Afgan asıllı Pervis Nasuri, için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 25 yaşındaki genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen şahıs, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.

Jandarma olay yerinde inceleme yaptı

Oturma izni olmadığı belirlenen Afgan asıllı Pervis Nasuri'nin ağır yaralandığı olay ile ilgili Jandarma ekipleri hayvan çiftliğinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı
300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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