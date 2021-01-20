300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbı yoldan geçen motosikletlinin üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, TIR'ın dorsesinden 300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbı, motosikletiyle yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammet Edip Mustafa'nın (31) üzerine düştü. Sünger kalıbının altında kalan genç, yaralandı.

Olay, saat 13.00'te İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya firmasının önünde meydana geldi. İşçilerin TIR'ın dorsesindeki sünger kalıplarını indirmeye başladığı sırada kalıplardan biri, yoldan plakasız motosikletiyle geçmekte olan Muhammet Edip Mustafa'nın üzerine düştü. 300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbının altında kalan genç yaralandı.

Olayın ardından işçiler, Mustafa'yı düşen sünger kalıbının üzerine koyarak korudu. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı