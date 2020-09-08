300 işçi ile fıstık hasadına başladılar
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300 işçi ile fıstık hasadına başladılar

300 işçi ile fıstık hasadına başladılar 300 işçi 31 bin 989 dekarlık alan üzerindeki 292 bin ağaçta fıstık hasadına başladı Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki 31 bin 989 dekarlık alandaki 292 bin...

08.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:31

300 işçi ile fıstık hasadına başladılar

300 işçi 31 bin 989 dekarlık alan üzerindeki 292 bin ağaçta fıstık hasadına başladı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki 31 bin 989 dekarlık alandaki 292 bin ağaçta fıstık hasadı başladı.

Şanlıurfa'da toplam 1 milyon 633 bin dekar alanla dünyanın en büyük tek parça arazisine sahip olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki 31 bin 989 dekarlık alanda yetiştirilen 292 bin ağaçta Urfa, Antep ve Siirt fıstığı hasadı başladı. Ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlayan işletmedeki hasat 300 işçi ile yapılıyor. Geçen yıl yapılan hasatta 2 bin 940 ton yaş fıstık toplandı. Bu yıl ise 4 bin 800 ton yaş fıstık toplanması ön görülürken kuru olarak da toplam bin 680 ton fıstık elde edilmesi bekleniyor.

İşletmede fıstık toplayan işçiler, bu yılki fıstık oranının önceki yıla göre daha fazla olduğunu söyleyerek ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. TİGEM'den yapılan açıklamada ise işletmede fıstık hasadının bereketli bir şekilde başladığı dile getirildi.

300 işçi ile fıstık hasadına başladılar

Kaynak: İHA

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