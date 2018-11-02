300 Enerji Firması Ankara'ya Geliyor

Ankara'da 2008'den bu yana gerçekleştirilen Enerji Kongresi ve Fuarı'nın 11'incisi 8-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Fuara bu yıl enerji sektöründe faaliyet gösteren 300 yabancı firma katılım onayı verdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarı 15 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Güneş enerjisinde yeni bir adım daha atılıyor. Türkiye, geçen yıl Konya'da 1000 megawattlık güneş santrali ihalesinin ardından ikinci güneş YEKA ihalelerine hazırlanırken, 81 ili güneş enerjisiyle aydınlatılacak adım atılıyor. Güneş YEKA'ların her ile yapılabilmesi için 50 megawatt düzenlemesi yapılıyor. Böylece orta ölçekli firmalar da güneş enerjisi santrali yapabilecek, üretim de tüm Türkiye'ye yayılacak.

Enerji Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek, Enerji Kongresi'ne 300'ün üzerinde enerji devi, 14 bini aşkın kişinin katılmasını beklediklerini söyledi. Bu kapsamda gelecek yıl Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yabancı yatırım gelmesini öngördüklerini söyledi. Türkiye'deki projelere ağırlıklı olarak Afrika ve Körfez ülkelerinden ortak olmak isteyen firmaların olduğuna dikkat çeken Dilek, ortaklıklarda Türk firmaların tercih edilmesinin temelinde ise Avrupalı firmaların projeler üzerinde değişikliğe yanaşmaması, Türk firmalarının hızla değişiklikleri gerçekleştiren pratik tavırları nedeniyle olduğunu söyledi. Bu durum nedeniyle Afrika'da pazar bulamayan Avrupalı firmaların da Türk ortaklıklar üzerinden bu pazarlara girmeye çalıştıklarını anlatan Dilek, "Geçiş ülkesi gibiyiz. Ortadoğu'ya ve Afrika'ya açılma yönünde bir 'hub' olma özelliğimiz var. Yenilenebilir enerji kaynakları ünitelerinin üretimi konusunda Türkiye iyi bir yolda" değerlendirmesi yaptı.

FİLDİŞİ'NDEN ORTAKLIK

Afrika'da Fildişi'nde güneş enerjisi paneli üretimine başlandığını anlatan Dilek, Türkiye'deki firmalara da buradan ortaklık teklifinin geldiğini söyledi. Dilek, mühendislik noktasında da tercihin Türk firmalardan yana olduğunu dile getirdi. Dilek, GES'te 50 megawatt düzenlemesinin piyasaları canlandıracağını belirterek, "Piyasanın ulaşılabilir olması hem üretim hem de arz güvenliği açısından önemli. Bin megawatt büyüklüğündeki projelere devler girebiliyordu. Şimdi daha fazla firma girebilecek" dedi.