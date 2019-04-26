300 Çocuk Samsun Kızılay Kampı'nda Eğlendi

30 ilde düzenlenen Kızılay Çocuk Fest Samsun Kızılay Kampı'nda da yapıldı.

Türk Kızılay'ın 23 Nisan Haftası'nda Samsun'un da içinde bulunduğu 30 ilde düzenlenen Kızılay Çocuk Fest Samsun Kızılay Kampı'nda düzenlendi. Türk Kızılay Samsun Şubesi ve Genç Kızılay'ın organize ettiği festivale 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ve 150 üniversiteli genç Kızılay gönüllüsü katıldı.

Samsun Kızılay Kampı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale Samsun içinden ve Yakakent ile Alaçam ilçelerinden öğretmenleriyle beraber gelen çocuklar şişme oyuncaklarla oynadı; halat çekme, çuval yarışı, futbol, voleybol, el-yüz boyama gibi çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Geleneksel hale gelen çocuk şenlikleri her yıl 23 Nisan Haftası'nda düzenleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA