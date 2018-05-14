300 Binden Fazla Çalışan Siemens Hissedarı

Siemens, yönetici kademesinin altında görev yapan çalışanlarına, büyük bölümü ücretsiz hisse olmak üzere yaklaşık 400 milyon euro dağıtıyor. Dünyadaki tüm Siemens çalışanlarının yüzde sekseninin şirkette hissesi bulunuyor. 2020'ye kadar 200 bin hissedar-çalışana ulaşmayı hedefleyen Siemens rekor sayıda katılımla hedefini açık ara geçmiş durumda.

Dünyadaki tüm Siemens çalışanlarının yüzde sekseni, aynı zamanda Siemens hissedarı. Şirketin dünya genelindeki 377 bin çalışanının halihazırda yaklaşık 300 bini Siemens hissesine sahip bulunuyor. Şirket, 2020'ye kadar 200 bin hissedar-çalışana ulaşmayı hedefliyordu. Bu hedef şimdiden açık ara geçilmiş durumda. Ocak 2018'de, yani çok kısa bir süre önceye kadar, şirkette hissesi olan çalışanların sayısı sadece 186 bindi. Yapılan açıklamada; bu keskin yükseliş, yönetici kademesinin altında görev yapan ve kriterlere uyan bütün çalışanların şirketin başarısına katılabilmesi için 2015 yılında oluşturulan Siemens Kar Paylaşımı sisteminin yaptığı ödemelerden kaynaklanıyor. Siemens Kar Paylaşımı, çalışanların çok başarılı geçen mali yılları takiben ücretsiz hisse almasını sağlıyor. Katılım için çalışanların herhangi bir kişisel yatırım yapması gerekmiyor. 2015 yılından bu yana, Kar Paylaşımı Havuzu'na toplam 400 milyon euro ödeme yapıldığı bildirildi. Bu meblağ ilk kez, 102 ülkede kriterlere uyan Siemens çalışanlarına, ağırlıklı olarak ücretsiz hisseler şeklinde dağıtıldı.

Siemens AG Başkanı ve CEO'su Joe Kaeser, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Bütün çalışanlarımızın Siemens'in başarısına ve sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katılmalarını sağlamak istiyoruz. Tüm Siemens çalışanlarına şirketin başarısına katılma imkanı sağlayarak aynı zamanda bu alanda sürdürülebilir yönetimin standartlarını da belirlemiş oluyoruz. 300 binden fazla çalışanımız aynı zamanda şirketimizin sahipleri olduğu için mutlu ve gururluyum. Hissedarlık, Sahiplik Kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır".

Kaeser sözlerine şöyle devam etti: "Bireylerin, çalıştıkları şirkette pay sahibi olmalarına yönelik bu kültür, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Almanya'da ne yazık ki hala yeterince güçlü değil. Bu durum kısmen, vergi muafiyetinin çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Bu noktada, cazip ve sürdürülebilir emeklilik planları sunmak ve Almanya'nın bu anlamda gelişerek Avrupa'da öncü olmasını sağlamak için kanun yapıcıların elinde harika bir fırsat var. Daha iyi çerçeve koşullar ve teşvikler sunulursa çalışanlar işletmelere ortak olabilir ve böylece uzun-vadeli servet kazanımı ve nüfus yapısına uygun emeklilik planları oluşturulabilir".

Kar Paylaşımı'na ek olarak, dünyanın en büyük çalışan hissedarlığı programlarından biri olan Siemens Hisse Eşleştirme Programı (Share Matching Program) da şirketin özkaynak kültürünün merkezinde yer aldığı belirtildi. Bu hisse planı 2008'den bu yana yıllık dilimlerle uygulanıyor. - İSTANBUL