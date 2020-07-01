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300 bin ton hububat üretilen Elazığ'da, 32 yerli tohum denendi

Elazığ'da 1 milyon dekar alanda yıllık 300 bin ton hububat üretimi yapılırken, hazırlanan proje kapsamında 32 çeşit yerli tohumdan da ekmeklik, makarnalık buğday ile arpa çeşitlerinin ekimi yapılarak denemesi yapıldı.

300 bin ton hububat üretilen Elazığ'da, 32 yerli tohum denendi
01.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:04

Elazığ'da 1 milyon dekar alanda yıllık 300 bin ton hububat üretimi yapılırken, hazırlanan proje kapsamında 32 çeşit yerli tohumdan da ekmeklik, makarnalık buğday ile arpa çeşitlerinin ekimi yapılarak denemesi yapıldı.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'Yerli ve milli tohumun ulaşmadığı kimse kalmasın' projesi kapsamında kışlık ekmeklik buğday bölge verim denemesi ve buğday-arpa çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı. GAP ile Ankara-Tarla Bitkileri Merkez Araştırma, Konya-Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal ve Sakarya-Mısır Araştırma Enstitütüleri müdürlüklerinden teminde edilen yerli buğday ve arpa çeşitleri merkeze bağlı Muratçık Köyü'nde denendi. 14'ü ekmeklik buğday, 6'sı makarnalık ve 12'si de de arpa çeşidinin olduğu toplamda 32 yerli ve milli tohumların 20 dekar alanda ekimi yapıldıktan sonra gelişim durumları teknik ekipler tarafından düzenli olarak hasat dönemine kadar takip edildi. Hasat döneminde köyde, tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda bilinçli tarımın yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğuna değinen Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, "Çünkü bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesi. Elazığ'ın verimli topraklarında çiftçilerimizin sertifikalı tohum üretmelerini ve ekmelerini ve bu noktada hasat yapmaları bizim en önceliklerimizden birisidir. Bakanlığın burada gerekli enstitülerimizin de yapmış olduğu araştırmalarda hangi tohum yöremize uygunsa ve bunu tarlalarımızda üretelim, ekelim ve hep birlikte en iyi verimi en güzel şekilde almış olalım. Hep beraber ülkemizin en iyi şekilde üretip rekoltesini en iyi noktalara getirmeyi hep birlikte başaralım" dedi.

Yaklaşık 1 milyon dekar alanda hububat ekimi yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "300 bin ton civarında üretim elde ettiğimiz hububat dediğimiz arpa ve buğday üretimi ile yine ülke illeri arasında önemli bir il durumundayız. Bu hububat üretimi ile uğraşan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin kazancını arttırmak, alın terini kazanca dönüştürmek ve özellikle harcamış oldukları emeği aile ekonomisine daha fazla katkıda bulunmasını sağlamak adına doğru çeşit sertifikalı tohumunu ilimizin coğrafi koşularına uygun ve adaptasyon yeteneği yüksek olan çeşitlerle destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

32 çeşit demonstrasyon ürün elde ettiklerini aktaran Karahan, kalitesiyle, hastalık ve zararla olan dayanıklılığıyla ve verimiyle öne çıkan çeşitleri Elazığ'da üreticilere sunduklarını kaydetti.

Programa, Vali Yardımcısı Abbasoğlu,İl Tarım ve Orman Müdürü Karahan, İl Müftüsü Selami Aydın, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, teknik personel, çevre köy muhtarları ile çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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