300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi
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300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi

12.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:53

300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorduğu 2 ayrı soruya yaklaşık 300 bin kullanıcı cevap verdi.

300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorduğu 2 ayrı soruya yaklaşık 300 bin kullanıcı cevap verdi. Sorulara doğru cevap veren ve kurayla belirlenen 200 kişiye tablet hediye edildi

Sosyal Medya üzerinden her hafta sonu çeşitli sorular sorarak doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrası çeşitli ödüller veren Şahinbey Belediyesi "Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 yarışmasına kaç takım başvuru yapmıştır?" sorusuna 97 bin 918 kişi cevap verdi. Daha sonra "Belediye olarak, hayvan yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimize bugüne kadar ne kadar destek sağladık" sorusuna 197 bin 68 kişi cevap verdi. Sorulan iki ayrı sorudan doğru cevap veren kişiler arasında yapılan kura çekimi sonrasında kazanan 200 kişiye Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından tablet hediye edildi.

Yarışmalarımız devam edecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla vatandaşlara hediyeler dağıtmaya devam edeceklerini belirterek "Korona virüs nedeniyle insanlarımız vakitlerini daha çok evde geçirdikleri için sosyal medya üzerinden yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdik. Şimdide iki ayrı soruya doğru cevap veren vatandaşlarımız arasında çekilen kura sonrası 200 kişiye tablet hediye ediyoruz. Bu yarışmalarımız devam edecek. Bu hafta sonu soracağımız soruda da 50 tablet hediye edeceğiz. Yarışmamıza katılıp bizleri takip ederek, tablet kazanan vatandaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlar aldıkları hediyeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımızın tüm hizmetlerinden memnunuz. Özellikle bu pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorular sorarak çeşitli hediyeler veriyor. Başkanımıza bizlere vermiş olduğu hediyeler ve hizmetler için teşekkür ederiz" diye konuştu.

300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi
300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi
300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi
300 bin kişinin yorum yaptığı soruları bilen 200 öğrenciye tablet hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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