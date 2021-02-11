"30 yıllık Nuri Kantar: Tekin Akmansoy"

"Kaynanalar" dizisindeki "Nuri Kantar" tiplemesiyle unutulmayan oyuncu Tekin Akmansoy, vefatının 8. yılında anılıyor.

Yaşamı boyunda tiyatro ve dizilerde meddahlık geleneğini devam ettirmeye çalışan sanatçı, 20 Ocak 1924'de Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi.

Akmansoy, babasının devlet memuru olması sebebiyle 15 yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başladı.

Halkevindeki tiyatro kurslarına 17 yaşındayken başlayan sanatçı, iNecip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı "Para" isimli oyunla profesyonel olarak ilk kez sahneye çıkmasına ilişkin bir röportajında şunları söylemişti:

"Necip Fazıl, 'Para' isimli piyesinde, Feridun Çölgeçen'le bir ortaklık yapıyor ve Yardım Sevenler Derneği adına paralı oynuyorlardı. Ben de Halkevindeyim. 'Sen oyna.' diye beni çağırdılar ve ilk defa para alarak orada oynadım. O dönemde gezginci tiyatrolar gelirdi Denizli'ye. Babam bizi hep götürürdü. Onları dışarıda görürdüm papyonlarıyla, hayranlıkla bakardım. Eski tiyatrocuların sanat terbiyesi bir başkaydı."

Uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda görev alan usta oyuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nden 1942'de mezun oldu. 1947'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Akmansoy, aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'ndayken usta oyuncu, 1947- 1971 yılları arasında çok sayıda aralarında "Küçük Şehir", "Alın Yazısı", "Othello", "Hülleci", "Ayak Bağı", "Gök Taşı" ve "Bal Sineği"nin bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda yer aldı.

30 yıl Nuri Kantar'ı oynadı

Akmansoy, 1974'te TRT'de başlayan ve dünyada sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak sayılan"Kaynanalar" dizisinde 2004'e kadar, Kayserili uyanık iş adamı "Nuri Kantar" tiplemesini canlandırdı.

Sanatçı, büyük ün kazanmasını sağlayan Nuri Kantar karakterini 1975'te "Kaynanalar" ve "Nöri Kantar Ailesi" adlı sinema filmlerde de sürdürdü.

"Kaynanalar" dizisinin senaryosunu da kaleme alan Akmansoy, kızı Arzu Akmansoy ile dizinin yönetmenliğini de üstlendi.

Akmansoy, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974 yapımı "Köyden İndim Şehire" adlı komedi filminde, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Perran Kutman ile oynadı.

Usta oyuncu, "Sonradan Görmeler", "Emret Muhtarım" ve "Beybaba" adlı dizilerle birlikte uzun süre ara verdiği televizyona yeniden geri döndü.

Devlet Sanatçısı unvanını 1988'de alan Akmansoy, 2006'da seyirciyle buluşan "İki Aile" dizisinde, "Tahir Pamukçuoğlu" karakterini canlandırdı.

TRT'nin hazırladığı "Meddah" adlı yapımda 1988- 2002 yılları arasında tek başına birçok tipe hayat veren usta oyuncu, ilk evliliğini Sevim Hanım ile yaptı ve bu evlilikten Alev Esen adlı kızı doğdu. İkinci evliliğini, Meral Akmansoy ile gerçekleştiren sanatçının, yönetmenlik yapan kızı Arzu Akmansoy dünyaya geldi.

Kariyeri süresince 50 kadar oyuncu yetiştirdi

Arzu Akmansoy, babasının cenaze töreninde yaptığı açıklamada, duygularını şu sözlerle aktarmıştı:

"O benim her şeyim canımdı. Arkadaşım, babam, her şeyimdi. Ben onu kaybettim diye düşünmüyorum. Çok büyük bir sanatçı diye düşünüyorum. Allah herkese böyle bir ömür nasip etsin. Babam gönüllerde hep yaşayacak.".

Diğer kızı Alev Esen ise "Babam benim de arkadaşım, dostumdu. Büyük oyuncu, büyük sanatçıydı. O kadar başarılıydı ki. Baba rolünü de çok güzel oynadı. Hepimizin içinde bir parça olarak gitti. Hepimizin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. O bizim bir parçamızdı, ailemizin bir parçasıydı." ifadelerine yer vermişti.

Tekin Akmansoy, 2011'de "2. Antalya Televizyon Ödülleri"nde ve 2008'de "35. Altın Kelebek"te "Onur Ödülü"ne layık görüldü. Birçok filmin yapımcılığın da üstlenen Akmansoy, yaşamı boyunca 50'ye yakın oyuncu yetiştirdi.

Zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gören sanatçı, 12 Şubat 2013'te yaşama veda etti. Akmansoy'un cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazın ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan eşi Meral Akmansoy'un yanına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta oyuncunun vefatının ardından şu mesajı paylaşmıştı:

"Beyazperde ve tiyatro sahnelerimizin en değerli karakter oyuncularından olan merhum Tekin Akmansoy, canlandırdığı unutulmaz tiplemeleri ve gülen yüzüyle her zaman sevgi, saygı ve tebessümle hatırlanacaktır. Muhterem sanatçımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Tekin Akmansoy'un rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"İki Aile", "Emret Bakanım", "Emret Muhtarım", "Beybaba", "Sonradan Görmeler", "Mezarımı Taştan Oyun", "Kanlı Feryat", "Kaderin Mahkumları", "501 Numaralı Hücre", "Kanlı Deniz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı