30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor
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30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor

30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor Samsun'da eski bir elektrik direğindeki 30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor.

08.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:30

30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor

SAMSUN - Samsun'da eski bir elektrik direğindeki 30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor.

İlkbaharın habercisi leylekler havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü. Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat eden leylekler mart ayı sonu ve nisan ayı başında görülmeye başlandı.

Bazı leylekler kendilerine elektrik direkleri ve evlerin çatısında yeni yuvalar yaparken, bazıları ise geçmiş yıllardan kalma hazır yuvalarına döndü. Çarşamba ilçesi Çınarlık bölgesi Gelemen mevkisi Samsun-Ordu karayolu kenarındaki elektrik direğinde uzun yıllardır duran leylek yuvasında ise bu yıl da leylekler yerini aldı.

Yaklaşık 30 yıldır aynı yerde bulunan leylek yuvası her yıl bu dönemlerde dönen göçmen kuşlarla şenleniyor. Geçen yıllar içinde elektrik direğinin kullanım dışına çıkarılmasıyla hiç bozulmadan bugünlere gelen yuva görenlerin ilgi odağı oluyor. Elektrik direğinin en üst noktasında bulunan leylek yuvasında bu yıl 2 yetişkin, 3 yavru leylek bulunuyor. Yoldan geçen araçlar bazı zamanlar bu leyleklerin fotoğraflarını çekmek için araçlarını durduruyor.

"Leylek yuvamız bir 30 yıldır orada kurulu"

Çocuklarını büyütürken her gördüğünde onlara leylek yuvalarını gösterdiğini söyleyen Emriye Suiçmez, "Çocukluğumdan beri o yuvayı görüyorum. Onları gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Leylek yuvamız bir 30 yıldır orada kurulu. Anneler yavruluyor. Yavruladıktan sonra göç zamanı anne yolda ölüyor. Yavrular tekrardan seneye aynı yuvaya tekrar geliyor. Yuvanın oradan atılmamasını korunmasını bir 30 yıl daha yerinde kalmasını ümit ediyoruz. Leyleklerin daha da çoğalmasını istiyoruz" dedi.

30 yıllık leylek yuvası görenlerin ilgi odağı oluyor

Kaynak: İHA

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