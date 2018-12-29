30 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor...uzungöl Teleferik Projesi İhale Edildi

30 yıllık hayal gerçek oluyor...Uzungöl Teleferik projesi ihale edildi

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içinde bulunan ülkemizin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl için teleferik projesinde hayaller artık gerçek oluyor.

Çaykara Belediyesi Uzungöl Teleferik Projesi'nin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirirken, yaklaşık üç yıl sonra tamamlanması beklenen teleferik projesi Uzungöl sağlık ocağının bulunduğu mevkiden başlayıp Karaster Yaylası arasında inşa edilecek. 2 bin 560 metre uzunluğunda olacak projede, Karaster Yaylası'nda yapılacak olan üst istasyonun yanında ayrıca seyir terası ve restoranlar inşa edilecek. Planlanan proje tamamlandığında bölgeye gelen turistler, Uzungöl'ü ve tüm doğal güzellikleri aynı anda zirveden seyrederek seyahat edecek. Ayrıca kış turizmini geliştirmek için kayak tesisleri yapım proje çalışmaları 1 yıl içinde tamamlanarak 2 etap halinde ihale edilecek.

Tamamlandığında Uzungöl turizmine büyük turizm ivme kazandıracak

Konuyla ilgili bilgi veren Çaykara Belediye Başkan Hanefi Tok, teleferik projesi tamamlandığında Uzungöl turizmine büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Tok "Teleferik projesi Uzungöl'ün belde olduğu dönemlere kadar uzanan ve bölge halkının 30 yıldır hayalini kurduğu bir projedir. Göreve geldiğimizden beri teleferik projesini yapmak için çok büyük gayret gösterdik. Proje tamamlandığında ziyaretçiler, bu güzel ormanların üzerinden Uzungöl'ü seyrederek seyahat edecekler. Ayrıca ikinci etap olarak yapmayı düşündüğümüz kayak tesisleri proje çalışmasını bir yıl içinde tamamlayarak yap-işlet-devret modeli ile ihale edeceğiz" dedi.

Yap-işlet-devret modeli ile 29 yıllığına ihaleyi kazanan Kırtur Turizm İnşaat Taahhüt Elektrik Sanayi ve Tic. LTD Şirketi'nin ilk yıl için imar ve ruhsat işlemlerini tamamladıktan sonra 2 yıl içinde projeyi tamamlayacağını kaydeden Tok, 12 aylık 1 milyon 500 bin TL kira bedeline ilave olarak tesis işletmeye alındığı tarih itibariyle bir yılda elde edilen her türlü gelirin toplamı üzerinden belediyelerine de yüzde 11 oranında pay verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA