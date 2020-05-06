30 yıllık berber, tramvay yolunda maratona hazırlanıyor
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30 yıllık berber, tramvay yolunda maratona hazırlanıyor

30 yıllık berber, tramvay yolunda maratona hazırlanıyor
06.05.2020 08:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:08

ANTALYA'da 30 yıldır berberlik yapan Hidayet Ceylan (47), bacağındaki varis ve menüsküsün tedavisi için doktor tavsiyesiyle spora başladı.

ANTALYA'da 30 yıldır berberlik yapan Hidayet Ceylan (47), bacağındaki varis ve menüsküsün tedavisi için doktor tavsiyesiyle spora başladı. Bir süre sonra maraton koşusuna merak saran Ceylan, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonları kapatılınca tramvay yolunda koşarak 42 kilometrelik maratona hazırlanıyor.

Muratpaşa ilçesinde 30 yıldır berberlik yapan evli ve 2 çocuk babası Hidayet Ceylan, mesleği gereği sürekli ayakta kaldığı için bacaklarında ağrı hissetmeye başladı. Doktora giden Ceylan'ın bacaklarında varis, dizlerinde ise menüsküs oluştuğu tespit edildi. Tedavi olarak spor yapması önerilen Ceylan, bunun üzerine her gün evinin yakınında bulunan spor salonuna giderek koşmaya başladı. Salondaki sporla yetinmeyen Ceylan, bir süre sonra evi ile işyeri arasındaki 5 kilometrelik mesafeyi de koşarak gitmeye başladı. Spor yapmayı çocukluğundan bu yana seven Hidayet Ceylan, amatör olarak maraton koşmaya karar verdi. 2018 yılındaki Runatolia Halk Maratonu'na katılan Ceylan, ilk koşusunda 10 kilometrelik parkuru tamamlamayı başardı. Katıldığı ikinci yarışında da 21 kilometre koşan berber Ceylan, hedefini artırarak 42 kilometrelik parkura hazırlanmaya başladı.

TRAMVAY YOLUNDA ANTRENMANCeylan, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri ve spor yaptığı salonun da kapanmasıyla evinde zaman geçirmeye ve spor yapmaya başladı. Sokakların boş olmasını fırsat bilen Ceylan, evde ısınma hareketlerini yaptıktan sonra her gün sokağa çıkarak koşuyor. Kendisine maraton havası yaratmak için tramvay yolunda koşan Ceylan, zaman zaman yanından geçen tramvayla da yarışıyor. Koşu yaparken çevreden gelen olumlu tepkilere de el sallayarak karşılık veren Ceylan'ın en büyük isteği ise hedefini yakalayabilmek.Doktorunun tavsiyesiyle spor yapmaya başladığını söyleyen Ceylan, "40'lı yaşlarda koşmaya ve antrenmanlar yapmaya başladım. 2 yıl önce de maraton koşmaya karar verdim. Hedefim 42 kilometrelik maratonu tamamlayabilmek. Normalde evimin yakınındaki spor tesisinin koşu pistinde antrenman yapıyordum. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle tesis kapatıldı. Tedbirler nedeniyle iş yerim de kapandı. Şu an boş durmamak için insanların dışarıda olmadığı sabah erken saatlerde tramvay yolunda ve sokakta koşuyorum" dedi.

Hidayet Ceylan, berber dükkanının aynalarını ise katıldığı müsabakalarda aldığı madalyalarla süslüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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