30 yıllık baharatçı, kaliteli sucuğun püf noktalarını anlattı Kayseri'de 30 yıldır baharatçılık yapan İsmail Seçer Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte sucuk yapmak için malzeme alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kayseri'de 30 yıldır baharatçılık yapan İsmail Seçer Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte sucuk yapmak için malzeme alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar sucuk yapmak için malzeme almaya başladı. Kayseri'de 30 yıldır baharatçılık yapan İsmail Seçer, lezzetli sucuk yapabilmeleri için vatandaşlara hem kullanılacak baharatlar oranlarından hem de sucuğu lezzetli yapacak ince detaylar konusunda bilgiler verdi.

Sucuk yaparken en önemli noktanın kaliteli biber olduğunu söyleyen İsmail Seçer, "Sucuğun içine acı biber, tatlı biber, kimyondan oluşan 7 türlü karışık baharat kullanıyoruz. Sarımsak ve tuzunu da ilave ediyoruz ve o şekilde ayarlıyoruz. Fiyatlarda da 10 kiloluk malzemelerimizi 40 ile 45 liradan satıyoruz. Bağırsakların metresi de 1 TL ile 1 buçuk TL arasında değişiyor. İyi bir sucuk yapabilmek için, biberlerin çok kaliteli olması lazım. En önemli baharat biber sucuk yaparken. Biber kaliteli olursa sucuk daha iyi olur ve bunlar birinci sınıf olunca, dört dörtlük sucuk olur. Tabi burada oran da çok önemli. 10 kiloluk malzeme bazında düşünürsek, 1 kilo 100 gram baharat düşüyor. Vatandaşlarımız malzemelerini sabit yerlerden alsınlar ve seyyar satıcılara dikkat etsinler. Mahalle aralarında satılanlarda pek kaliteli olmaz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA