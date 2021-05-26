30 yıldır terzilik yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu
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30 yıldır terzilik yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu

30 yıldır terzilik yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuşadası Camiatik Mahallesi'nde 30 yıldır terzilik yapan Nuri Sünnetçi, 6 Haziran'da yapılacak olan muhtarlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Kuşadası Camiatik Mahallesi'nde 30 yıldır terzilik yapan Nuri Sünnetçi, 6 Haziran'da yapılacak olan muhtarlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde muhtar seçilen ancak daha sonra hayatını kaybedenler için ara seçim yapacak. Kuşadası'nda Camiatik Mahallesi sakinleri yeni muhtarlarını 6 Haziran'da seçecek.

1989 yerel seçimlerinden günümüze kadar aralıksız olarak 30 yıldır muhtarlık yapan Camiatik Mahallesi Muhtarı Ahmet Zeki Akıncı 2019 yılının mayıs ayında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Akıncı'nın yerine ikinci azası Nevzat Baharalıoğlu görevi üstlenmiş, 6 ay olan yasal görev süresi aşılınca YSK tekrar seçim kararı almıştı. 6 Haziran'da Türkiye genelinde muhtarlık, ihtiyar heyeti gibi toplam 752 yerleşim biriminde seçim yapacak.

30 yıldır terzilik yapan Nuri Sünnetçi, 6 Haziran'da yapılacak olan ara seçimde muhtarlığa talip olduğunu açıkladı. Evli ve 2 çocuk babası Sünnetçi Camiatik Mahallesi için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini belirterek " 30 yıldır terzilik yaptığım Camiatik Mahallesi için bir şeyler yapmak istiyorum. Gelin hep beraber mahalle sakini değil sahibi olalım. Bütün enerjimi ve zamanımı mahallemiz için kullanacağım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

30 yıldır terzilik yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu
30 yıldır terzilik yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu
30 yıldır terzilik yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu
30 yıldır terzilik yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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