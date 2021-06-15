30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor Tek başına yemek yemekten rahatsız olan adam herkese ısmarlayıp beraber yemek yiyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Rahmi Şişik, 30 yıldan bu yana tek başına yemek yiyememe huyu yüzünden karşılaştığı...

30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor

Tek başına yemek yemekten rahatsız olan adam herkese ısmarlayıp beraber yemek yiyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Rahmi Şişik, 30 yıldan bu yana tek başına yemek yiyememe huyu yüzünden karşılaştığı herkese yemek ısmarlıyor.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Rahmi Şişik isimli esnafın ilginç özelliği duyanları şaşırtıyor. Esnaf olarak bulunduğu sokakta genelde yemeğini lokantalardan yiyen Rahmi Şişik, yemek yiyeceği esnada önüne kim çıkarsa yemek ısmarlıyor. Bu huyunu bir türlü değiştirmeyen Şişik, başta yakın çevresi olmak üzere tanısın tanımasın önüne gelene yemek ısmarlıyor Rahmi Şişik'in işyerinin bulunduğu caddede bulunan lokanta ve kebap salonu esnafı da Şişik'in bu alışkanlığını doğruluyor.

30 yıldır bu huyunun değişmediğini belirten Rahmi Şişik, "Tek başıma yemek yiyemiyorum. Genelde maddi durumu zayıf insanları seçiyorum ama önüme kim çıkarsa yemek ısmarlıyorum. Eskiden maddi durumum daha iyiydi. O zaman çok daha fazla insana yemek ısmarlıyordum. Ben tek başıma yemek yerken rahatsız oluyorum. Durumu iyi olmayan insanları düşünüyorum. Bu alışkanlığım ise hala devam ediyor. Benim babamda aynen benim gibiydi. Ben babamın alışkanlığını devam ettiriyorum" dedi.

25 Yıldır Rahmi Şişik'i tanıdığını belirten Mustafa Avan ise "Gelene geçene fakire fukaraya hep yardım ettiğine şahidim. Önüne gelene yemek ısmarlar" dedi.

Rahmi Şişik'in işyerinin bulunduğu caddede kebap salonu işleten esnaf Nurullah Usta ise, "20 yıldır burada kebap salonum var. Rahmi abiyi uzun yıllardır tanırım. Hep benim lokantama gelir. Şu ana kadar çok kişiye yemek ısmarladığına şahit oldum. Bazen içeride bulunan tüm müşterilerin hesabını öder" şeklinde konuştu.

30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor
30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor
30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor
30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Hande Ataizi Erkan Petekkaya
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 22:42:05. #1.13#

title