30 yıldır keş peyniri yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

30 yıldır keş peyniri yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor

19.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:59
30 yıldır keş peyniri yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Esma Sağıt, ineklerinden sağdığı sütle keş peyniri yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Esma Sağıt, ineklerinden sağdığı sütle keş peyniri yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

İlçeye bağlı Seki Mahallesi'nde yaşayan Sağıt, beslediği hayvanlardan elde ettiği sütten tereyağı ve keş peyniri yapıyor.

Sağıt, 30 yıldır yaptığı keş peyniri satışa sunarak gelir elde ediyor.

Esma Sağıt, hiçbir katkı maddesi kullanmadan yaptığı keş peynirin bölgede ilgi gördüğünü söyledi.

Sağıt, keş peynirinin makarna ve mantılarda kullanıldığını, kızartılarak kahvaltılarda da tüketilebildiğini dile getirerek, "Çok üretimi olmadığı için aranan bir ürün. Özellikle İstanbul'dan ve civar illerden gelerek keş peyniri alıyorlar. Köylüyüz, geçimimizi bu tarz ürünlerle sağlıyoruz. 10 kilogram sütten 1 kilogram keş peyniri elde ediyorum. Günde ancak 5 kilogram keş peyniri yapabiliyorum, kilogramını da 30 liradan satıyorum. Bu şekilde aileme katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 yıldır keş peyniri yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:03:12. #1.15#
title