30 yıldır gönüllü mezarlık bakımı yapıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 84 yaşındaki Ahmet Açıkgöz, 30 yıldır mahallesindeki mezarlığın bakımını gerçekleştiriyor.

Açıkgöz, Osman Yılmaz Mezarlığında bulunan ağaç ve çiçeklerin bakımını yapıyor.

Mezarlıkla 30 yıldır ilgilendiğini ve kurumlardan hiçbir ücret talebinde bulunmadığını belirten Açıkgöz, "Annem ve babamın mezarlarına ziyarete gelip giderken, kuşların suluklarını sulamaya başladım. Bayat ekmekleri getirerek ıslatıyorum, kargalar ve kuşlar yiyorlar. Ben burada hakkın rahmetine erişebilmek için çaba harcıyorum. Bunun karşılığında kimseden bir şey beklemiyorum, Allah'tan bekliyorum. Bir görev olarak gördüğüm bu mezarlıkta şehit mezarları da var. Evde boş oturmaktansa böyle bir hayır hizmeti yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal