30 yıldır ev ekmeği yapıp satıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde, 30 yıldan beri ekşi mayalı ekmek yapıp satan 2 çocuk annesi Nursel Şahin, vatandaşlara köy ekmeğini sevdirdi. İlçenin Kalababak köyünde ve ilçe merkezinde 3 tane fırını olan Şahin, Havran'ın yanı sıra Edremit ve Burhaniye ilçelerine de ekmek satıyor.

İlçeye bağlı Kalabak köyünde yaptığı köy ekmeğini Havran'da satarak işe başlayan Nursel Şahin, 10 yıldan bu yana ilçe merkezine taşındı. 8 yıl önce eşi Ramazan Şahin'i kaybeden Nursel hanım, şu anda yanında 3 kişi çalıştırıyor. Nursel hanımın odun ateşinde hazırladığı ekşi mayalı köy ekmeği çok sevildi. Çok sayıdaki vatandaş ev ekmeği almak için sıraya giriyor. Ev ekmeğini çok sevdiğini anlatan Nadir Kapsız, "10 seneden beri ev ekmeği alıyorum. Bunu çok seviyorum. Diğer ekmekleri yiyemiyorum" dedi. Mustafa Erkan da,"Havran pazarına gelince buradan ekmek alıyorum. Çok memnunum" dedi. Mahir Bayri ise,"Bu ekmek 15 gün duruyor. Çarşı ekmeği 3 gün sonra küfleniyor Onun için 8 senedir Havran pazarına geldiğimde bu ekmekten alıyorum. . Her hafta geldiğimde 15-20 tane ekmek alıp köyüme götürüyorum" dedi.

İşletmeci Nursel Şahin de, "20 senedir köyde bu ekmeği yapıyordum. Onda sonra kasabaya taşındık. 10 seneden beri de kasabada yapıyorum.. Memnunuz, çalışıyoruz. Ekmeklerimizde katkı yoktur. Ekşi maya ile kendimiz yapıyoruz. İşçilerim var. Havran, Edremit ve Burhaniye'de satıyorum. Yettiği yere adar dağıtıyoruz. Ekmeğimizde hiç katkı yoktur. Ekşi mayalı köy usulü yapıyoruz. Katkısız diye tutuluyor ekmeğimiz. İşimden memnunum" dedi.

Kaynak: İHA