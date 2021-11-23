30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor - Haberler
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30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

Sinop'ta yaşayan Namık Girgin, 30 yıldır seyyar arabasıyla çekirdek ve kuş yemi satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta yaşayan Namık Girgin, 30 yıldır seyyar arabasıyla çekirdek ve kuş yemi satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Çekirdekçi Namık Girgin yaptığı açıklamada, 30 yıldan bu yana her gün çekirdek satarak ailesine baktığını söyledi. Girgin, özellikle yaz aylarında işlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "30 seneden beri burada hem yem satıp hem çekirdek satıp ailemin geçimini sağlıyorum. İşlerim normal pek de iyi değil. Yıllardır bıkmadım. Ne yapalım ekmek parası. İşimden memnunum. İşimle gurur duyuyorum. Artık yaşlandım. 1-2 sene sonra bırakmayı düşünüyorum. Yazın satışlarım iyi ama kışın iyi değil. Çok daha geçiniyorum diyemem" dedi. - SİNOP

30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

30 yıldır çekirdek satarak ailesini geçindiriyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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